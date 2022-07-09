Жителя Нового Буга отдали под суд за расстрел знакомого из автомата

В суд направили обвинительный акт в отношении 52-летнего жителя Нового Буга, обвиняемого в умышленном убийстве своего знакомого (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

По данным следствия, на территории одного из домовладений в Новом Буге Баштанского района между мужчинами возникла внезапная ссора, во время которой обвиняемый из автомата системы «Калашников» убил своего 36-летнего знакомого.

В ходе досудебного расследования и в настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины лицу может грозить до 15 лет заключения.