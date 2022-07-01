На Николаевщине мужчина швырял собаку об землю – на него составили админпротокол и вручили повестку в военкомат

В селе Рыбаковка Николаевской области мужчина швырял собаку об землю, в результате чего животное получило повреждения.

Об этом сообщает сотрудник полиции Николаевской области Дмитрий Тесленко.

По его словам, указанные события имели место около месяца назад, но заявлений и сообщений в ОП №8 МРУП ГУНП в Николаевской области не поступало

По факту обнаружения указанного видео, зарегистрированы соответствующие материалы в Журнал единого учета ОП, работниками ОП №8 МРУП ГУНП в Николаевской области установлены свидетели указанного события, оператор и личность этого изверга.

«В отношении последнего составлены административные материалы за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 89 КУоАП «Жестокое обращение с животными». Также правонарушителю вручена повестка в военкомат. Спасибо каждому полицейскому за оперативное и эффективное реагирование!» – говорится в сообщении.

Напомним, в Днепре военнослужащий застрелил собаку, у которой были щенки.