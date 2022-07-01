В Николаеве по подозрению в изнасиловании 12-летней девочки задержали военнослужащего

В Николаеве по подозрению в изнасиловании 12-летней девочки задержали 25-летнего военнослужащего одного из правоохранительных органов.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

8 июля в отделение полиции №4 Николаевского районного управления обратилась местная жительница с сообщением о том, что в отношении ее 12-летней дочери были совершены насильственные действия.

Правоохранители установили, что к преступлению причастен 25-летний мужчина, военнослужащий одного из правоохранительных органов.

Его задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи назначили проведение необходимых экспертиз. С девочкой работают психологи.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины («Изнасилование»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до пятнадцати лет.

Задержанному сообщили о подозрении, вскоре ему будут выбирать меру пресечения. Следствие продолжается.

По информации «Преступности.НЕТ», задержанный не имеет отношения к полиции или ГСЧС, которые входят в структуру МВД. Поэтому он либо военнослужащий Нацгвардии, либо Государственной пограничной службы.