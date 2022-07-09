В Киеве задержали троих мужчин, укравших на выставке медные кабели из уничтоженной российской техники

В Киеве правоохранители поймали троих мужчин, которые украли медные кабели. Они срезали их с уничтоженной российской техники, стоящей на выставке в центре столицы.

Об этом пишет Патрульная полиция Киева в своем Telegram-канале.

«На днях, около 21 часов, полицейские получили ориентировку о краже на Михайловской площади. В сообщении речь шла о трех мужчинах, которые подозрительно вели себя рядом с экспонатами военной техники», — говорится в сообщении.

Там отметили, что оперативно обнаружили мужчин от 23 до 36 лет. Те признались, что срезали кабели для наживы.