В Луганской области девять полицейских подозреваются в госизмене за трудоустройство к боевикам

Девяти сотрудникам полиции, перешедшим на сторону оккупантов в Луганской области, сообщено о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, весной 2022 года действующие работники Нацполиции Луганской области, несмотря на принесенную ими присягу, изменили украинскому государству и перешли на сторону врага. В ходе временной оккупации населенных пунктов Луганщины девять сотрудников прошли собеседование с представителями псевдореспублики, которые являются частью оккупационной администрации рф.

В ходе «трудоустройства» подозреваемые дали добровольное согласие на вступление в ряды вновь незаконных структур – так называемых «Старобельского, Миловского, Беловодского РОВД МВД ЛНР» и «прокуратуры Троицкого района «ЛНР».

Досудебное расследование осуществляется следователями территориального управления ГБР, расположенного в Краматорске.