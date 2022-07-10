В ЮАР боевики устроили стрельбу и убили 15 посетителей бара

В ЮАР по меньшей мере 15 человек погибли в результате стрельбы в баре города Йоханнесбурга. Еще несколько человек находятся в больнице в критическом состоянии.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

Группа боевиков, вооруженных винтовками и 9-мм пистолетами, вошла в таверну Orlando East утром в воскресенье и начала беспорядочно стрелять по посетителям, после чего скрылась с места происшествия на белом микроавтобусе.

Мотивы нападения и личности преступников устанавливаются. Начальник полиции провинции Гаутенг генерал-лейтенант Элиас Мавела заявил, что стрельба, похоже, была хладнокровным нападением на невинных посетителей бара. По предварительным данным, жертвам было от 19 до 35 лет.

Еще четыре человека были убиты в результате стрельбы в другом кафе в юго-восточной провинции Квазулу-Натал.