Стала известна возможная причина убийства японского экс-премьера Абе

Нападающий выстрелил в бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ, потому что считал его связанным с религиозной сектой.

Об этом сообщает ВВС-Украина со ссылкой на японское агентство Киодо Цусин.

Как утверждается, мать мужчины делала в адрес этой секты большие пожертвования. Накануне полиция Токио официально называла схожую версию мотива 41-летнего Тецуи Ямагами. Там заявили, что он покушался из-за оскорблений какой-то религиозной группы, с которой, по его мнению, был связан Абе.

Ямагами сказал полицейским, что за день до убийства он ездил в город Окаяма, где Абе в тот день произносил предвыборную речь. Источники Киодо Цусин утверждают, что первоначально Ямагами планировал покушаться на лидера секты. Почему он передумал, неизвестно. Источники в кадровых агентствах подтвердили информацию о том, что Тецуя Ямагами находился в рядах морских сил самообороны Японии в течение трех лет с 2005 года.

Абе выстрелили в спину, когда он выступал с речью у вокзала в городе Нара. Тецуя Ямагами был вооружен самодельным двуствольным оружием, завернутым в черный скотч. Позже у него дома обнаружили еще несколько самодельных пистолетов и взрывных устройств. Пули попали бывшему премьеру в шею и верхнюю часть руки.

Врач, пытавшийся спасти Абе, рассказал, что медики боролись за его жизнь четыре с половиной часа, пытаясь остановить кровотечение. Ему перелили более 100 пакетов донорской крови.