В двух барах в ЮАР произошла стрельба – убиты 19 человек

Девятнадцать человек были убиты в результате стрельбы в двух барах в Южно-Африканской Республике.

Об этом сообщают Reuters и The Guardian.

В баре городка Соуето Orlando East произошла стрельба, в результате которой погибли 15 человек, еще восемь попали в больницу.

А в городе Питермарицбург в провинции Квазулу-Натал два человека ворвались в бар и выстрелили по посетителям наугад. Под обстрел попали 12 человек, двое погибли на месте, двое других скончались в больнице. Еще восемь человек все еще находятся в больнице с травмами.

Погибшие были в возрасте от 30 до 45 лет.

Преступники убежали. Точно неизвестно, сколько нападавших участвовали в нападениях.

Полиция пытается выяснить, были ли нападения связаны между собой, отметив их схожесть. В то же время правоохранители заявили, что не верят в связь между двумя стрельбами.

ЮАР, где проживает около 60 миллионов человек, является одной из самых жестоких стран в мире, где ежегодно убивают 20 тысяч человек, что является одним из самых высоких показателей убийств на душу населения в мире.

По данным группы кампании Gun Free South Africa, в стране зарегистрировано около трех миллионов единиц оружия, хотя считается, что на черном рынке циркулирует еще больше.