В двух барах в ЮАР произошла стрельба – убиты 19 человек

Девятнадцать человек были убиты в результате стрельбы в двух барах в Южно-Африканской Республике.
Об этом сообщают Reuters и The Guardian.
В баре городка Соуето Orlando East произошла стрельба, в результате которой погибли 15 человек, еще восемь попали в больницу.
А в городе Питермарицбург в провинции Квазулу-Натал два человека ворвались в бар и выстрелили по посетителям наугад. Под обстрел попали 12 человек, двое погибли на месте, двое других скончались в больнице. Еще восемь человек все еще находятся в больнице с травмами.
Погибшие были в возрасте от 30 до 45 лет.
Преступники убежали. Точно неизвестно, сколько нападавших участвовали в нападениях.
Полиция пытается выяснить, были ли нападения связаны между собой, отметив их схожесть. В то же время правоохранители заявили, что не верят в связь между двумя стрельбами.
ЮАР, где проживает около 60 миллионов человек, является одной из самых жестоких стран в мире, где ежегодно убивают 20 тысяч человек, что является одним из самых высоких показателей убийств на душу населения в мире.
По данным группы кампании Gun Free South Africa, в стране зарегистрировано около трех миллионов единиц оружия, хотя считается, что на черном рынке циркулирует еще больше.