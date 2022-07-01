В Бразилии перед президентскими выборами застрелили оппозиционера

В Бразилии перед выборами застрелили представителя оппозиционной Рабочей партии.
Об этом сообщает Reuters.
Представитель Рабочей партии Марсело Арруда праздновал свой день рождения в городе Фос-де-Игуасу, штат Парана, на юге страны, когда его застрелил Хорхе Хосе да Роча Гуаранью, заявивший о поддержке действующего президента Жаира Болсонару. Арруда выстрелил в ответ и успел убить нападавшего.
По информации агентства, смерть двух мужчин может стать плохим предзнаменованием перед предстоящими в октябре выборами, которые обещают стать очень напряженными.
Бывший президент Луис Инасиу Лула да Силва является кандидатом в президенты от Рабочей партии и в настоящее время опережает в опросах Болсонару.
Atenção: Cenas fortes!! O bolsonarista INVADIU a festa, atirou em Marcelo Arruda (caído), que conseguiu atingir o assassino antes de morrer.
Imprensa vendida fala em "troca de tiros" o que é claramente um ASSASSINATO (invasão + disparos) e legítima defesa do petista. pic.twitter.com/zxLGaWWRr0— Thiago Brasil (@ThiagoResiste) July 10, 2022