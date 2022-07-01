«А какого х*я ты на спиз*енной тачке ездишь»: На Херсонсщине оккупант и «ФСБшник» пытаются поделить угнанный автомобиль

Российские оккупанты на временно оккупированной территории вместе с сотрудниками ФСБ конкурируют между собой даже за угнанный автомобиль. Потому что он предназначен для нового главы полиции в одном из населенных пунктов региона.

Об этом говорится в телефонном разговоре оккупантов, который удалось перехватить СБУ.

-Шманай их нах*й, телефоны. Раздевай,бл*ть, догола и смотри. - А толку? Шпанай, нах*й. Нашли машину, блять, угнанную. А то в итоге? Пришли ФСБшники, забрали. Ох*евшие такие-же бл*ть. Это наша машина и мы ее забираем. Так с х*я-ли? Она тоже пи*женная. «Это мы спиз*или ее!». И ты ничего не сделаешь им. Она для человека, которого завтра начальником полиции ставить будут… А какого х*я ты на спиз*енной тачке ездишь? Начальник полиции, бл*дь?», - говорит российский военный.

Его командир советует смириться с ситуацией: «Ну, сейчас такая анархия и будет, на*уй!».