Сенкевич рассказал о проблеме с отоплением в Николаеве – на зиму могут отселить жильцов из поврежденных домов

В Николаеве до начала отопительного сезона нужно решить проблему с 400 многоквартирными домами, в которых из-за обстрелов выбиты окна. А из поврежденных домов, в которых осталось мало жильцов, возможно, будут переселять людей.

Об этом рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич, пишет «Страна».

- Меня волнует даже не то, что в половине домов не живут люди, а то, что в некоторых домах нет окон. Пока лето, эти окна затянуты пленками. А что будет с ними зимой? Мы этот вопрос прорабатываем с ОВА и Министерством развития общин и территорий Украины. Рассматриваем несколько вариантов. Один из них – возможно, нам придется кого-то переселять, потому что физически невозможно отопить такой дом – окна разбиты, люди уехали, а сделать субтропический климат мы не можем. Скорее всего, будем выселять людей и понимать, в каких домах будет проводиться запуск тепла на индивидуальных правилах. Дело в том, что у нас 99% многоквартирных домов оборудованы тепловыми счетчиками, и где не будет подаваться тепло, ничего насчитываться не будет. В некоторых домах у нас просто не будет технической возможности включить тепло, - сказал Сенкевич.

Вопросом будут заниматься также управляющие компании и ОСМД, которые будут понимать, где и сколько людей остается.