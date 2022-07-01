В Николаеве бывшего участника ОПГ задержали за организацию незаконного выезда из Украины – за услугу платили 3,5 тысячи долларов

СБУ в Николаевской области задержала организатора канала незаконной переправки граждан Украины через государственную границу.

Об этом сообщили в Управлении Службы безопасности Украины в Николаевской области.

Оперативники спецслужбы установили, что житель Николаева, один из бывших членов местной организованной преступной группировки, за денежное вознаграждение в размере 3500 долларов США, и с помощью своих сообщников за рубежом, изготавливал поддельные документы и обещал гражданам Украины беспрепятственно пересечь государственную границу.

Правоохранители задокументировали факт получения им денежного вознаграждения в размере 1 тысячи долларов США за фиктивный документ о трудоустройстве в иностранную фирму.

Во время получения им второй части денежных средств в размере 45 тысяч гривен злоумышленника задержали.

В настоящее время организатор преступной схемы задержан по подозрению в совершении преступления по части 3 статьи 332 («Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины») УК Украины.

В спецпрокуратуре в военной и оборонной сфере Южного региона добавили, что заказчикам услуг обещали беспрепятственный выезд в Молдову.

Центральный районный суд Николаева избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 130 тысяч гривен.

В настоящее время устанавливается причастность к преступлению других гражданских лиц и работников Государственной погранслужбы Украины.