Руководство Госпродпотребслужбы разоблачили на миллионных хищениях

Сотрудники ГБР разоблачили руководителей Госпродпотребслужбы на растрате почти 2,5 миллиона гривен государственных средств.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Установлено, что руководство учреждения придумало сделку с фиктивной закупкой программного обеспечения, чтобы присвоить себе средства. Для этого был организован тендер на создание программного обеспечения, выигранного заранее определенной компанией.

В конце прошлого года программное обеспечение почти на 2,5 миллиона гривен было заказано, но фактически никто ничего не собирался делать, поскольку аналогичная по функциям программа уже работала в Госпродпотребслужбе.

Дельцы уже успели подготовить поддельные документы о выполнении работ и перечислили средства на счет подрядчика. Однако следователи ГБР совместно с сотрудниками СБУ разоблачили сделку и арестовали деньги на счету.

В СБУ добавили, что подконтрольное руководителям Госпродпотребслужбы предприятие в 2022 году должно было незаконно «освоить» более 650 миллионов гриве из государственного бюджета.

Исполняющему обязанности Госпродпотребслужбы, его заместителю, двум руководителям подразделений, одному бывшему работнику государственного учреждения и частному предпринимателю поставлено в известность о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины («Растрата имущества путем злоупотребления своим служебным положением в особо крупном размере») и ч. 2 ст. 366 («Служебный подлог, повлекший тяжкие последствии») УК Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.