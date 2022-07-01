СБУ задержала организатора расхищения ископаемых на миллиард гривен – он связан с ОПГ, которая могла помогать российским спецслужбам

СБУ установила местонахождение и задержала на Харьковщине организатора криминальной группировки, которая разграбила недра восточного региона.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Более пяти месяцев злоумышленник скрывался от следствия за организацию нелегальной добычи строительного песка в промышленных масштабах. По выводам экспертизы, его незаконная деятельность нанесла ущерб бюджету и природоохранному фонду государства в размере почти один миллиард гривен.

В СБУ напомнили, что в начале этого года обезвредили преступную группу, которая наладила подпольную добычу полезных ископаемых в Харьковской области. Злоумышленники обустроили несколько нелегальных карьеров на территории Роганской объединенной территориальной громады, из которых вывозили песок в промышленных масштабах. Похищенные недра реализовывали через разветвленную сеть аффилированных коммерческих структур. Тогда правоохранители задержали троих организаторов незаконного бизнеса. Однако их предводитель скрывался от следствия и был объявлен в общегосударственный розыск.

Задержанному организатору сообщено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Установлено, что злоумышленник входил в ближайшее окружение покойного криминального авторитета по прозвищу «Князь». Его группировка причастна к умышленным убийствам, рейдерству и похищению людей в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Деятельность ОПГ влияла на обострение криминогенной обстановки и расшатывание внутриполитической ситуации в этих регионах в пользу спецслужб страны-агрессора. Банда была нейтрализована в ходе масштабной спецоперации СБУ в июле 2020 года.

Продолжаются комплексные меры по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к преступлениям против Украины.

Задержание злоумышленника проводили сотрудники СБУ в Харьковской области совместно с Национальной полицией и при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры.