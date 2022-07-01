Поставщика военной амуниции и продуктов для ВСУ подозревают в присвоении ₴43 миллионов

Следователи Нацполиции сообщили преступной группе о подозрении в присвоении 43 миллионов гривен при закупке товаров для нужд ВСУ.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

В ходе досудебного расследования было установлено, что директор субъекта хозяйственной деятельности заключил несколько договоров с Министерством обороны Украины на закупку товаров военного назначения. В частности, защитной амуниции, форменной одежды и обуви, а также пищевых наборов. Однако большую часть полученных средств фигурант и два его сообщника перечисляли на счета физических лиц-предпринимателей как оплату за юридически-консультационные услуги.

Для утаивания преступных действий злоумышленники вносили в официальные документы завышенную стоимость заказа на товары военного назначения. По такой схеме в течение двух месяцев злоумышленники присвоили 43 миллиона гривен.

Следователи ГСУ Нацполиции директору субъекта хозяйственной деятельности и двум его сообщникам объявили подозрения. Преступной группе инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 191(«Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»), части 3 статьи 209 («Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем») Уголовного кодекса Украины.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Кроме того, для возмещения нанесенного ущерба наложен арест на счета и корпоративные права лиц и предприятий, задействованных в преступной схеме.

В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия по документированию фактов совершения указанными фигурантами уголовных правонарушений при выполнении заключенных с Министерством обороны Украины договоров на общую сумму 1,7 миллиарда гривен.

Оперативное сопровождение в уголовном производстве осуществляют работники Департамента стратегических расследований Нацполиции при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора.