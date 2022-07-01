Прокуратура просит пожизненное заключение для экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Майдане

В Святошинском райсуде Киева прокуроры запросили для подозреваемых экс-бойцов спецподразделения «Беркут» пожизненное лишение свободы. Они проходят по делу о расстреле митингующих на улице Институтской 20 февраля 2014 года, во время Революции Достоинства.

Об этом сообщает «Бабель».

Прокурор Игорь Земсков заявил, что обстоятельства, смягчающие ответственность подозреваемых, не установлены. Пожизненное заключение просят для Александра Маринченко, Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Олега Янишевского и Сергея Тамтуры.

В настоящее время судебное дело на завершающем этапе дебатов – стороны объясняют свою позицию по всем собранным доказательствам.

Напомним, 20 февраля 2014 года в центре Киева милиционеры убили 48 протестующих, еще несколько сотен ранили. Основными подозреваемыми стали 26 бойцов киевского "Беркута". На скамье подсудимых зимой 2016 оказались Зинченко, Аброськин, Янишевский, Тамтура и Маринченко.

Летом 2020 года Святошинский районный суд и его присяжные должны были вынести приговор, однако в декабре 2019 года Президент Владимир Зеленский решил обменять беркутовцев на пленных в «лнр» и «днр» украинцев. Судебное дело затормозилось более чем на год, потому что только двое из обменянных – Маринченко и Тамтура – вернулись в Украину. Других обвиняемых решили судить заочно. В октябре 2020 года Святошинский районный суд Киева объявил в международный розыск Аброськина, Зинченко и Янишевского.

18 мая 2022 года обвиняемые экс-беркутовцы рассказали свою версию событий. Они отрицали вину и отказались отвечать на все уточняющие вопросы прокуроров, потерпевших и даже своих защитников. Объяснили это тем, что считают прокуроров не объективными.