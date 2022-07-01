СБУ задержала корректировщиков недавних вражеских обстрелов по Николаевщине

Служба безопасности Украины разоблачила российских агентов, чья информация о размещении подразделений ВСУ и расположении инфраструктурных объектов была использована оккупантами для недавних ракетных ударов по Николаеву и Баштанке.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«СБУ установила, что злоумышленниками оказались жители Николаевской области. Агенты передавали собранную информацию своему куратору через отработанные каналы закрытой связи. В ходе обыска, проведенного по местам жительства злоумышленников, обнаружена и изъята компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности. В настоящее время корректировщики вражеских обстрелов задержаны и сообщены о подозрении», - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до двенадцати лет. Продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех причастных к агентурной деятельности лиц.

Напомним, что в Одессе задержан российский агент, шпионивший по противокорабельным системам ВСУ