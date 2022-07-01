Задержанным в Баштанке за корректировку вражеского огня оказался местный псевдоактивист

Житель Баштанки, которого задержали за наводку обстрелов, до полномасштабного вторжения рф в Украину был известен как местный псевдоактивист.

Об этом сообщил городской голова Баштанки Александр Береговой.

«Не так страшны русские вши, как местные гниды. Сегодня появилась информация, что Служба безопасности Украины задержала двух наводчиков вражеского огня, один из которых оказался местным баштанским псевдоактивистом. Еще в начале полномасштабного вторжения мы говорили о сомнительной репутации этой наволочи, но нас никто не слышал, потому что всем было удобнее винить во всех бедах власть. Теперь имеем, что имеем. Надеюсь, этот случай станет показательным примером и знаком для всех думающих, что может избежать ответственности», – написал в соцсети Береговой.

Мэр Баштанки также обратился к гражданам с просьбой сообщать в соответствующие органы о подозрительных личностях.

По информации «Преступности.НЕТ», задержанного зовут Михаил Змиевский.

Напомним, как СБУ задержала агента ФСБ, который корректировал ракетные удары по Николаеву.