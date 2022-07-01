Полиция изъяла у киевлянина каннабис на ₴20 миллионов

Полицейские изъяли у киевлянина каннабис более чем на 20 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Установлено, что 40-летний нарушитель арендовал складское помещение в промышленном районе столицы, которое оборудовал под мощную нарколабораторию по выращиванию конопли методом гидропонирования. Он заранее приобрел необходимое для быстрого роста растений оборудование, минеральные удобрения и семена элитных сортов конопли.

Мужчина смонтировал в помещении специальные боксы, оборудовал их необходимым освещением, вентиляцией, системой капельного орошения, датчиками влажности и температуры.

Сбывал «товар» среди наркозависимых жителей столицы во время личных встреч, передавая заказ из рук в руки за наличные деньги. Ежемесячно от такой деятельности он получал около полумиллиона гривен прибыли.

Во время санкционированных обысков, которые проходили при участии кинологов, правоохранители изъяли 30 килограммов каннабиса и 10 килограммов концентрата тетрагидроканабинола, что равно 100 килограммов каннабиса.

Кроме того, изъяты лабораторное оборудование, удобрения, различные виды семян конопли элитных сортов, оружие и патроны.

Ориентировочная стоимость изъятых веществ по ценам «черного» рынка превышает 20 миллионов гривен.

Следователи задержали нарушителя в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры ему сообщили о подозрении по части 3 статьи 307 («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах») Уголовного кодекса Украины.

За совершенное злоумышленнику грозит заключение сроком до двенадцати лет с конфискацией имущества.