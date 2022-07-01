В Киеве псевдоволонтер присваивал благотворительные взносы украинцев на ВСУ

В Киеве разоблачили псевдоволонтера, который присваивал благотворительные взносы украинцев. Подозреваемому грозит до 7 лет заключения.
Об этом сообщается в Telegram-канале Офиса генерального прокурора.
Согласно данным следствия, начиная с середины апреля текущего года, подозреваемый обращался к украинцам с призывом о сборе средств, которые впоследствии обещал передать Вооруженным Силам Украины. Для коммуникации он использовал Telegram-канал.
«Для перечисления средств псевдоволонтер указывал данные своих банковских карт и почти все собранные добровольные пожертвования тратил на собственные нужды», - пишет пресс-служба.
Отмечается, что мужчина перечислял 5 гривен на единый счет для сбора средств на поддержку ВСУ, после чего в фоторедакторе менял сумму взноса.
Во время обыска по месту жительства подозреваемого, было изъято:
- банковские карты;
- ноутбук;
- флеш-накопитель;
- денежные средства.
Напомним, в Киеве задержали мошенников, которые под видом «помощи от ЕС» украли ₴100 миллионов у пострадавших от войны.