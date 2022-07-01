Жителя Николаевщины задержали за вымогательство денег у своего родственника

Полиция задержала 22-летнего жителя Южноукраинска за вымогательство денег у своего дальнего родственника.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции и в Николаевской областной прокуратуре.

В отделение полиции обратился житель Южноукраинска и сообщил, что незнакомец требует у него деньги, угрожая уничтожить имущество.

Полицейские установили, что в тот день в один из магазинов вошел мужчина, скрывавший свое лицо защитной маской. Владельцу он передал заранее подготовленное письмо с требованием отдать ему 20 тысяч гривен. Он угрожал поджечь магазин заявителя и повредить автомобиль, если не получит деньги.

Опасаясь за свою жизнь и собственность, предприниматель согласился на выполнение требований злоумышленника. Во время передачи денег полицейские разоблачили злоумышленника.

По словам молодого человека, таким образом он хотел подзаработать на жизнь.

22-летнему злоумышленнику следователи сообщили о подозрении по части 4 статьи 189 Уголовного кодекса Украины («Вымогательство в условиях военного положения»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до двенадцати лет с конфискацией имущества.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.