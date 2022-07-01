В Одессе задержали четырех человек, которые фотографировали места «прилетов» ракет – у них в телефонах обнаружили фото блокпостов

Полиция задержала четырех граждан, которые фотографировали места «прилетов» вражеских ракет в Одессе.

Об этом сообщил спикер главы областной военной администрации Сергей Братчук.

«В Одессе задержаны четыре человека, фотографировавших склад после ракетного удара, также в их телефонах обнаружены снимки объектов инфраструктуры и блокпостов», - написал Братчук в Telegram.

В полиции рассказали, что один из задержанных вел себя неадекватно и не реагировал на законные требования патрульных. Кроме того, в его телефоне были обнаружены доказательства активного общения с абонентами россии.

Напомним, житель Баштанки, которого задержали за наводку обстрелов, до полномасштабного вторжения рф в Украину был известен как местный псевдоактивист.