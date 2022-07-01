На Тернопольщине выявили группировку, которая торговала гуманитарной помощью

В Тернопольской области разоблачили группу лиц, которая продавали гуманитарную помощь.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Установлено, что четверо мужчин, имея разрешения на выезд в Европейский Союз, ввозили в Украину гуманитарную помощь для нужд ВСУ и внутренне перемещенных лиц. В дальнейшем ввезенные грузы распределяли между участниками преступной группы и реализовывали на территории собственных домохозяйств.

14 июля полицейские провели ряд санкционированных обысков и изъяли гуманитарную помощь: форменную одежду, разгрузки, тактические очки, ножи, продукты питания, средства личной гигиены, вещи для младенцев, аптечки и медикаменты, среди которых сильнодействующее лекарственное средство «Трамадол».

Сумма изъятого имущества ориентировочно составляет два миллиона гривен.

Решается вопрос об извещении фигурантам подозрения по части 3 статьи 201-2 («Незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как в Одессе директора БФ задержали за продажу гуманитарной помощи на полмиллиона гривен.