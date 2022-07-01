«Ты сейчас отрабатываешь свою прошлую жизнь»: Мать русского оккупанта убеждает его остаться воевать из-за «кармического долга»

Мать российского оккупанта решила убедить своего сына остаться на войне в Украине из-за того, что в прошлой жизни он предал родину.
Об этом идет речь в очередном перехвате, который опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
В разговоре оккупант говорит, что его сослуживцы сбегают, потому что боятся – из 30 человек осталось десять, остальные ранены, либо убиты. Рашисты готовятся к побегу, а их командир, которого они называют «кровавым», не обращает внимания на людские потери.
В ответ на это мать убеждает сына, что он должен остаться и уговорить других, потому что это их долг перед родиной, и они понимали, на что идут. Сын же, по ее мнению, должен остаться, потому что в прошлой жизни предал родину и теперь отрабатывает свой долг.
-У нас короче рота хочет бежать. Я не знаю, командир побежит или нет, но, скорее всего, он об этом не знает.
-А чего? Там что сильно жарко, что хотят сбежать?
-У нас тут генерал, прозвище «кровавый генерал», «колыван», «животное». То есть, нехороший человек. Он в свое время сказал, что ему пох*й на людей, он хочет зайти в Харьков.
-Ну и че? Нельзя ерундой вот заниматься? Лишить себя всего, всех наград за то, что вы здесь были.
-Как тебе объяснить… это всем людям уже… Я разговаривал с ними, им уже насрать. Они уже не хотят даже слушать в этом плане. Просто у них началась уже лютая паника, вот и все. Я один из тех людей, которые остаются со взвода, да?
-А как вы можете там остаться, если все убегут? Вы что вдвоем останетесь с командиром роты? Ты сейчас отрабатываешь прошлую жизнь. В прошлой жизни у тебя было предательство родины.
-Да не было у меня предательства…
-В прошлой жизни! У тебя в карте стоит, что ты сейчас в горячей точке, потому что у тебя было предательство родины в прошлой жизни! Ты слышишь меня?
-Мама, я понял, я поговорю. Мама, знаешь, сколько людей хочет остаться вообще из нашего взвода? Столько, сколько у тебя детей.
-Вообще они могут понять, что будет, когда это все случится?
-Мама, бежало уже больше ста человек. То есть, 100 человек, они уже находятся в Калининграде. Кого-то увольняют, кого-то еще что-то, да.
(…)
-Саш, тебе надо убедить их, чтобы остались! Понимаешь, убегать от своего долга, если ты – ну, это прямо нарушение серьезное. Поэтому, я не знаю, Саш! Я, конечно, очень хочу, чтобы ты быстрее оттуда уехал, но не таким путем.
-Мам, как людям объяснить? Когда, допустим, нас должно быть 30 человек, да? А осталось 10! Остальные – либо ранены, либо убиты.
-Они знали, куда они устраивались на работу, они же по контракту. Они по доброй воле шли? По доброй, правильно? Кого-то заставили?
-Нам – боевой приказ, сказали выполнить его. Там различные ситуации.
-Уже назвался грузом – полезай в кузов!