«Ты сейчас отрабатываешь свою прошлую жизнь»: Мать русского оккупанта убеждает его остаться воевать из-за «кармического долга»

Мать российского оккупанта решила убедить своего сына остаться на войне в Украине из-за того, что в прошлой жизни он предал родину.

Об этом идет речь в очередном перехвате, который опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В разговоре оккупант говорит, что его сослуживцы сбегают, потому что боятся – из 30 человек осталось десять, остальные ранены, либо убиты. Рашисты готовятся к побегу, а их командир, которого они называют «кровавым», не обращает внимания на людские потери.

В ответ на это мать убеждает сына, что он должен остаться и уговорить других, потому что это их долг перед родиной, и они понимали, на что идут. Сын же, по ее мнению, должен остаться, потому что в прошлой жизни предал родину и теперь отрабатывает свой долг.