Экс-начальника крымской СБУ задержали по подозрению в госизмене

Силовики задержали экс-начальника управления Службы безопасности Украины в АРК Олега Кулинича.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу СБУ и собственные источники в правоохранительных органах.

По данным собеседников издания, Кулиничу инкриминируют несколько статей Уголовного кодекса, в том числе и «государственную измену».

Официально в СБУ напомнили, что противодействие спецслужбам РФ и их попыткам расширить агентурную сеть в украинских органах государственной власти является одним из главных направлений деятельности СБУ.

«Фигурантами таких дел были и сотрудники СБУ, что свидетельствует о тенденции к самоочищению Службы. Разоблачая такие ситуации, а не скрывая их, мы внедряем курс на построение современной и действенной спецслужбы, способной противодействовать сильному врагу, который наносит вред государственной безопасности Украины. Непосредственно в рамках данного дела СБУ готова оказать максимальное содействие и всю необходимую информацию для дальнейшего расследования. Отдельно напомним: фигурант уголовного производства был уволен с должности в марте этого года. Подчеркиваем: в СБУ работают тысячи честных и профессиональных патриотов, многие из которых сейчас защищают Украину на фронте с оружием в руках. Мы же продолжаем курс на очищение», - приводит издание комментарий пресс-службы.

Стоит отметить, что Кулинич Олег Николаевич был назначен начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым в октябре 2020 года. В марте 2022 года, после полномасштабного вторжения российской федерации в Украину Владимир Зеленский уволил его с занимаемой должности.

Напомним, ранее глава Херсонского областного совета Александр Самойленко заявил, что помощник начальника Херсонского управления СБУ – начальник Антитеррористического центра Игорь Садохин выдал оккупантам карты минных полей и наводил вражескую авиацию.