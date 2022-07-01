Шпионаж, подрывная деятельность, сотрудничество с российскими оккупантами: В ГБР рассказали, за что задержали экс-начальника крымской СБУ

Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины провели совместную специальную операцию, в результате которой разоблачили и задержали предателя Украины - действующего сотрудника Службы безопасности Украины, работавшего на спецслужбы РФ.

Об этом говорится в сообщении ГБР.

Напомним, ранее стало известно, что по подозрению в госизмене был задержан экс-начальник управления Службы безопасности Украины в АРК Олег Кулинич.

До марта 2022 г. данный сотрудник возглавлял одно из региональных управлений Службы.

В рамках расследования уголовного производства установлены факты сотрудничества сотрудника Службы с представителями спецслужб Российской Федерации. Эта информация подтвердилась и проведенными ДБР экспертизами.

Сотрудник СБУ также передавал российским спецслужбам разведывательную информацию против Украины. В частности, была задокументирована передача им информации, составляющей государственную тайну.

Также документировано непосредственное участие фигуранта в деятельности преступной организации, которая занималась разведывательной и подрывной деятельностью против Украины. Действия группировки наносили вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности нашего государства.

Сотрудники ДБР задержали предателя. Собрано достаточно доказательств для сообщения сотруднику СБУ о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособничество в передаче или сборе с целью передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну).

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.