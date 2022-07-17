В МИД Украины призывали привлечь россию к ответственности за МН17, чтобы трагедия больше никогда не повторилась

Министерство иностранных дел Украины на восьмую годовщину сбития самолета рейса МН17 выразило поддержку международному расследованию катастрофы и подчеркнуло необходимость привлечь виновных к ответственности.

Об этом говорится в заявлении МИД.

В МИД заявили, что Украина остается непоколебимой в своем обязательстве добиваться правды, справедливости и ответственности за сбивание рейса MH17.

«Мы полностью доверяем независимому, открытому и беспристрастному уголовному расследованию подозреваемых преступников в Национальной прокуратуре Нидерландов и рассмотрению вопроса об ответственности государства в Международной организации гражданской авиации», – гзаверили в министерстве.

Там призвали все привлеченные государства и стороны полностью сотрудничать в рамках расследования в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН.

«Тщательный и исчерпывающий судебный процесс должен продолжаться, чтобы привлечь виновных к ответственности и добиться справедливости для жертв ущерба MH17 и их членов семей», – считают в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Также МИД выразил глубокие соболезнования семьям и близким жертв сбивания рейса MH17.

«Продолжающееся вторжение россии в Украину, несомненно, тяжелое и болезненное напоминание семьям и близким о трагических обстоятельствах сбивания рейса MH17. Несмотря на то, что ничто не может вернуть потерявших жизнь или уменьшить горе и страдания, испытанные их семьями и близкими, крайне важно, чтобы мы добивались ответственности и гарантировали, чтобы подобный трагический инцидент никогда не повторился», – добавили в МИД.

Как известно, «Боинг-777» малазийских авиалиний, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли. Международное расследование установило, что ракета, которой был сбит лайнер, была выпущена на подконтрольной боевикам территории, а установка «Бук», из которой стреляли – ввезена из России.

Российская Федерация отрицает свою причастность к уничтожению этого самолета. При этом главы МИД стран G7 требовали привлечь РФ к ответственности за сбитый «Боинг».

24 мая 2018 года эксперты совместной следственной группы (JIT) заявили, что пассажирский лайнер рейса МН17 Малазийских авиалиний в июле 2014 года над Донбассом сбила ракета, выпущенная зенитно-ракетным комплексом Бук 53-й бригады ПВО российской армии, который был доставлен на захваченную территорию Украины из Курска.

На суде в Гааге в июле 2020 года представили новые доказательства запуска ракеты из установки «Бук». Были заслушаны очередные записи переговоров боевиков, которые на сегодня являются наиболее конкретными уликами против четверых фигурантов.