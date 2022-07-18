В Мексике задержан основатель наркокартеля, который стал героем сериала и 9 лет разыскивался ФБР

В Мексике задержан наркобарон Каро Кинтеро. Он был соучредителем картеля Гвадалахара, считавшегося одной из самых мощных организаций по торговле наркотиками в Мексике в 1980-х годах.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

Наркобарон был задержан в северо-западном штате Синалоа, в одном из центров торговли наркотиками Мексики. Его нашел среди кустарников обученная к поиску преступников собака породы бладхаунд по кличке Макс.

Кинтеро входил в список 10 самых разыскиваемых беглецов от ФБР. Жестокая группа наркоторговцев, в которую входил Кинтеро, была печально известна из-за пыток и громкого убийства агента Управления по борьбе с наркотиками Кики Камарена. Каро Кинтеро был среди осужденных за смерть.

Кинтеро провел в тюрьме 28 лет за убийство Камарены, но по техническим причинам из-за ошибки был освобожден в 2013 году мексиканским судьей. Затем он скрылся и якобы вернулся к торговле наркотиками в рамках картеля Синалоа. За его председателя предлагали 20 миллионов долларов вознаграждения. Правительство США приветствовало арест Каро Кинтеро и запросило его экстрадицию.

Кинтеро был одним из героев сериала Netflix Narcos:Mexico. В сериале роль Кинтеро исполнил актер Теноч Уэрт.