Полиция идентифицировала 17 оккупантов из «днр», которые издевались над пленными украинцами

Национальная полиция Украины установила личности 17 оккупантов из так называемого «Министерство государственной безопасности ДНР» и «Калининской исправительной колони №27», которые издевались над пленными украинцами. Среди них – представители местного криминалитета и бывшие работники правоохранительных органов.

Об этом Нацполиция сообщила в своем Facebook.

«Незаконные аресты и похищения людей, пытки и содержание в бесчеловечных условиях – это и есть особенности их террористической деятельности за непризнание так называемой «донецкой народной республики» и сотрудничество с украинскими властями. Чтобы заставить признаться в шпионаже и других надуманных «преступлениях», заключенных заживо хоронили, имитировали их расстрел, угрожали пыткам и убийством близких родственников, жен, детей», – сообщил заместитель начальника управления организации расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта следственного управления Нацполиции Дмитрий Шевчук.

Нацполиция также привела отрывки из допросов, в которых пострадавши от рук террористов рассказывают о пережитом.

- меня приматывали к металлическому столбу лицом книзу, при этом одевали на пальцы рук и ног электрические провода, через которые периодически, в течение нескольких часов, подавали ток и обливали водой, били резиновыми палками по стопам»; – наносили удары прикладом и ногами, прострелили ногу и мочевой пузырь. Затем отвезли в свинарник, где оставили на ночь без обуви, в результате чего произошло обморожение ног».

Начальник управления организации расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Главного следственного управления Национальной полиции Украины Кристина Подыряко добавила, что когда сотрудники перечитывали показания пострадавших у них «было одно единственное желание установить всех этих изуверов и привлечь их к ответственности, не только в украинских, но и в международных судах.

Отмечается, что сложность установки фигурантов заключалась в том, что во время пыток они, как правило, прятали лицо, никогда не обращались друг к другу по имени – за позывными. Поэтому пострадавшие часто не могли их даже узнать».

«Перечень зверств, которым террористы подвергали украинцев, шокирует. Это пытка электрическим током, систематическое избиение, насильственные действия сексуального характера, обжиг кожи, огнестрельные ранения рук и ног, спиливание зубов, вырывание ногтей, вырезание гениталий… И все это сопровождалось психологическим давлением», – рассказал Дмитрий Шевчук.

Все фигуранты, которые издевались над украинцами, подозреваются в государственной измене, участии в террористической организации и жестоком обращении с гражданским населением и военнопленными. Им грозит до 15 лет лишения свободы.