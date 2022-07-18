В США ограбили бронированный грузовик – из него украли драгоценностей на $100 миллионов

На минувшей неделе в Южной Калифорнии во время ограбления похитили драгоценные камни и ювелирные изделия на сумму около 100 миллионов долларов.
Об этом сообщает «Зеркало недели».
Бронированный автомобиль компании Brink's был ограблен ранним утром 11 июля недалеко от Лос-Анджелеса. Драгоценности были загружены в автомобиль поздно вечером 10 июля после выставки драгоценных камней и ювелирных изделий в Сан-Матео. Их планировали перевезти в конференц-центр Пасадены.
Было похищено от 25 до 30 сумок, содержащих неизвестное количество отдельных предметов. 18 потерпевших заявили об ущербе на сумму более 100 миллионов долларов. Однако перевозчик не соглашается с ними:
«Согласно информации, которую клиенты предоставили нам перед отправкой своих товаров, общая стоимость пропавших предметов составляет менее 10 миллионов долларов, – говорится в заявлении компании Brink's. – Мы работаем с правоохранительными органами, и мы полностью возместим нашим клиентам стоимость похищенного имущества в соответствии с условиями нашего контракта».