В США ограбили бронированный грузовик – из него украли драгоценностей на $100 миллионов

На минувшей неделе в Южной Калифорнии во время ограбления похитили драгоценные камни и ювелирные изделия на сумму около 100 миллионов долларов.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

Бронированный автомобиль компании Brink's был ограблен ранним утром 11 июля недалеко от Лос-Анджелеса. Драгоценности были загружены в автомобиль поздно вечером 10 июля после выставки драгоценных камней и ювелирных изделий в Сан-Матео. Их планировали перевезти в конференц-центр Пасадены.

Было похищено от 25 до 30 сумок, содержащих неизвестное количество отдельных предметов. 18 потерпевших заявили об ущербе на сумму более 100 миллионов долларов. Однако перевозчик не соглашается с ними: