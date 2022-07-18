В США гражданский ликвидировал террориста, открывшего огонь в торговом центре

Во время стрельбы в торговом центре в американском штате Индиана три человека погибли и двое получили ранения. Среди раненых – 12-летняя девочка.

Об этом сообщает «Бабель» со ссылкой на Associated Press.

По словам начальника полиции Гринвуда Джима Айсона, мужчина вошел в торговый центр Greenwood Park Mall в пригороде Индианаполиса с ружьем и несколькими магазинами патронов и начал стрелять в фудкорте. Вооруженный гражданский застрелил нападающего.

- Настоящий герой дня - гражданин, законно носивший огнестрельное оружие, был на том фудкорте и смог остановить стрелка почти сразу, как он начал стрельбу, - сказал Айсон.

Состояние обоих раненых стабильное.