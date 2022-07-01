В Ровно патрульный задержал грабителя, пытавшегося изнасиловать девушку

В Ровно патрульный Александр Лампека в свой выходной задержал нападающего.

Об этом сообщили в патрульной полиции Украины.

Событие произошло днем возле общежития одного из университетов. Неизвестный мужчина, угрожая ножом, отобрал золотые украшения у девушки и пытался ее изнасиловать. Девушке удалось вырваться из рук нападающего и сообщить о случившемся патрульному, который случайно находился вблизи места происшествия. Неизвестный успел ей нанести телесные повреждения.

Патрульный быстро опросил девушку и передал ориентировку на дежурную часть управления, а сам отправился на поиски нападающего. Вскоре он обнаружил похожего по описанию человека в другой части парка. Александр задержал 28-летнего мужчину, во время поверхностной проверки он нашел золотые украшения и нож. Девушка узнала нападающего и свои вещи. На место вызвали следственно-оперативную группу и медиков.