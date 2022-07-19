НАБУ и САП завершили расследование и передали в суд дело о полумиллионной взятке нардепа Кузьминых

НАБУ и САП завершили расследование по подозрению народного депутата в получении 558 тысяч гривен неправомерной выгоды.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Напомним, что речь идет о народном депутате от «Слуги народа» Сергее Кузьминых.

По данным следствия, осенью 2021 года представителю частной компании намекнули, что если планирует поставлять медицинское оборудование больницам в Житомирской области, стоит этот вопрос предварительно согласовать с одним из народных депутатов. Вскоре контакт между нардепом и представителем компании состоялся. Нардеп пообещал содействие, которое фактически сводилось к обеспечению победы в тендерах по закупке оборудования за счет бюджета.

Первым объектом такого сотрудничества стала больница, которая согласно договоренностям между нардепом и представителем компании закупила медицинское оборудование на 40 миллионов гривен.

В ответ нардеп намекнул, что его «услуги» не безвозмездны и составляют 30% сумм договоров, заключенных с больницей. Эта плата ему представилась также своеобразной гарантией возможного будущего сотрудничества.

После получения фирмой оплаты от больницы по одному из тендеров – а именно за систему ультразвуковой диагностики – нардеп попросил передать ему 30% суммы договора – 558 тысяч гривен.

Депутата разоблачили «на горячем» 28 января 2022 года . Однако не задерживали из-за «депутатского иммунитета», а вызвали повесткой для проведения следственных действий. Впрочем, нардеп долгое время игнорировал вызовы. О подозрении ему сообщила генеральный прокурор 31 января 2022 года. После этого нардеп по разным причинам стал избегать заседания ВАКС. Меру пресечения ему все же избрали через четыре месяца после разоблачения – в конце мая.

15 июля стороне защиты открыли материалы дела для ознакомления перед направлением в суд. Действия депутата квалифицированы по части 2 статьи 369-2 («Злоупотребление влиянием») Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы сроком от двух до пяти лет.