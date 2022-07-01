Зеленский заявил, что в СБУ проходит кадровая ревизия – уволят 28 офицеров разного уровня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продолжаются кадровые проверки в СБУ.

Об этом он рассказал в своем видеообращении.

- Проходит кадровая ревизия Службы безопасности Украины. Решается вопрос об увольнении 28 должностных лиц. Разный уровень, разные направления. Но основания схожи – неудовлетворительные результаты работы.

- Я благодарю всех, кто верно и эффективно служит государству, благодарю каждого и каждую, кто защищает украинские интересы на своем уровне, - сказал Президент.

Напомним, что ранее Зеленский устранил Ивана Баканова с должности главы СБУ. Зеленский объяснил такой шаг, как и отстранение генпрокурора Ирины Венедиктовой, тем, что в рядах сотрудников СБУ и прокуратуры обнаружили около 60 предателей, работавших на оккупантов.