ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: ВСУ освободили от оккупантов 1028 населенных пунктов

24 февраля в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям.

Хронология событий 18 июля по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 19 июля.

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00:36 Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что по состоянию на сегодняшний день удалось освободить 1028 населенных пунктов. Еще 2621 – пока под контролем захватчиков.

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.

- Вооруженные Силы нашего государства смогли нанести оккупантам существенные логистические потери. российской армии все сложнее удерживать позиции на захваченной территории. Шаг за шагом мы продвигаемся, ломаем поставки оккупантов, обнаруживаем и обезвреживаем коллаборантов. Перспектива очевидна – украинское знамя будет во всех наших городах и селах. Вопрос только времени. И пока это время идет, пока россия еще может разрушать жизнь в Украине, как сегодня ударами по Никополю, по Торецку, по городам Харьковщины, не забывайте поддерживать информационно и эмоционально наших людей в оккупированных районах, - сказал Зеленский.



00:17 Министр обороны Украины Алексей Резников 18 июля сообщил о телефонном разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином и анонсировал «очень хорошие новости» из США.

Об этом сообщает «Европейская правда».