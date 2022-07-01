В Николаеве планируют провести спецоперацию по выявлению коллаборантов – для этого могут закрыть на несколько дней город

Для проведения спецоперации по выявлению коллаборантов могут закрыть на несколько дней город Николаев.

Об этом в эфире программы «Ходорковский LIVE» в YouTube рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Журналисты спросили у него, много ли в Николаевской области коллаборантов, и кто эти люди: местные, которые поддались идее, или засланные россией казачки?

- Есть по-разному. Есть те, кто давно с какой-то идеей. Есть люди, которые или отчаялись, или не думают о последствиях, решившие заработать. Это единичные случаи, но каждый такой случай влечет за собой потенциальные жертвы, когда наичнают слеить за местом располоежняи военных, баз или ПВО. Мы это хотим прекратить на корню. У нас планируются мероприятия касаемо комендантского часа, отработки. У нас приличная уже база. Город закроем на несколько дней, пойдем по домам и отработаем всех плохих людей, - сказал Виталий Ким.

Как известно, ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким объявил награду за информацию о наводчиках и корректировщиках российского огня.