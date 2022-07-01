Начальника продслужбы тыла, который в Николаеве пытался откупиться от протокола за пьянство, отправили под суд

В Николаеве в суд направлен обвинительный акт в отношении начальника продовольственной службы тыла воинской части, обвиняемого в предложении и предоставлении должностному лицу неправомерной выгоды (ч. 1 ст. 369 УК Украины).

Об этом сообщили в Спецпрокуратуре в военной и оборонной сфере Южного региона.

Как известно, военнослужащий хотел избежать административной ответственности за сумму в 10 тысяч гривен. Его задержали при передаче денег офицеру отделения Военной службы правопорядка ВСУ.

Собеседник «Преступности.НЕТ» в прокуратуре сообщил, что задержанный начальник службы логистики воинской части А3425 Недин пытался откупиться за нарушение воинской дисциплины, которое проявлялось в употреблении алкоголя.

После задержания подозреваемого отправили в СИЗО с возможностью выйти из-под стражи под залог в 208 тысяч гривен.

Напомним, как в Николаеве подполковника, командира автороты задержали за то, что требовал от подчиненного солдата ежемесячное «вознаграждение» в сумме 50 тысяч гривен за несоздание препятствий по службе, непроведение служебного расследования его нарушения военной дисциплины и предоставление увольнения от службы. Позже выяснилось, что командир автомобильной роты одной из воинских частей ВСУ, которого задержали на взятке – Сергей Яланжи. Раньше он служил в УСБУ и тоже был уличен на коррупции.