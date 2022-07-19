Полиция изъяла у николаевца полкилограмма каннабиса и 180 кустов конопли

При обыске в домовладении 23-летнего жителя Николаева в доме полицейские изъяли полкилограмма готового к употреблению каннабиса, а на огороде - растения конопли в количестве 180 штук, которые хозяин тщательно ухаживал.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

По словам домовладельца, каннабиса и конопли он хранил и выращивал для собственного употребления.

Изъятое направили на проведение экспертных исследований, по результатам которых в отношении правонарушителя будут приняты дальнейшие процессуальные решения.

Продолжается досудебное расследование уголовного производства, начатого по части 2 статьи 309 УК Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта») и по части 2 статьи 310 УК Украины («Посев или выращивание снотворного мака или конопли»).

За указанные уголовные правонарушения злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.