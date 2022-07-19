В россии депутата арестовали на 10 суток из-за ретвита статьи 1945 года о смерти Гитлера

Дорогомиловский районный суд Москвы назначил московскому депутату из района «Филевский парк» Вадиму Коровину 10 суток ареста по статье о публичной демонстрации нацистской символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП).

Об этом Коровин написал в Twitter.

По словам муниципального депутата, поводом для протокола стал его ретвит шутки про фуражку Гитлера в храме вооруженных сил.

- Меня привлекают за ретвит про фуражку Гитлера, которая замироточила в главном храме Вооруженных сил, там есть скрин статьи из New York Times, там Гитлер со свастикой, вот, якобы положительная коннотация, — ранее говорил Коровин.

Все, мне дали 10 суток ареста за публикацию статьи Нью-Йорк Таймс от 2 мая 1945 года о том, что Гитлер мертв. Распространение экстремистских материалов. Ст. 20.3 КОАП РФ. — Вадим КОРОВИН (@Pjatak) July 19, 2022

Политика задержали вечером 17 июля и оставили в отделе полиции на 48 часов. Он предположил, что его задержание связано с тем, чтобы он позднее не смог участвовать в выборах. Ранее по статье, которая не позволяет выдвигать свою кандидатуру, оштрафовали Марину Литвинович.