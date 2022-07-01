В Ровно во время ограбления пункта обмена валют убили человека: Вероятным преступником оказался полицейский

19 июля в Ровно на улице Николая Карнаухова произошло ограбление пункта обмена валют, в результате чего погиб мужчина.

Об этом в Facebook сообщила ровенская полиция , пишет Гордон.

«По предварительной информации, неизвестный пытался совершить нападение на обменник и застрелил мужчину, который помешал ему», – говорится в сообщении.

Правоохранители установили , что погибший – 42-летний житель города, который был «членом добровольческого формирования территориальной общины Ровно» .

«Известно, что он зашел в магазин, владелицей которого является его жена, во время того, когда злоумышленник угрожал кассиру пистолетом и требовал у работницы обменника отдать денежные средства. Пытаясь прекратить его противоправные деяния и задержать, мужчина получил ранения», – пояснили в полиции.

По данным полиции, медики пытались спасти потерпевшего – у него были раны головы и пулевое ранение ключицы, но он скончался.

Позже полиция отчиталась о задержании предполагаемого преступника в селе Опарипсы на автотрассе Киев – Чоп, он передвигался по внедорожнику Toyota Land Cruiser. Задержанным оказался 27-летний полицейский из Львовской области.

Ровенская областная прокуратура сообщила об открытии уголовного производства по фактам умышленного убийства по корыстным мотивам и разбою, совершенному в условиях военного положения.

Telegram-каналы опубликовали видео с камеры наблюдения, зафиксировавшей часть инцидента в Ровно.