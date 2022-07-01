Губернатор Ким сообщил о задержании еще одного предателя: «Парень сейчас поедет на 9 лет в тюрьму»

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что правоохранительные органы задержали еще одного сторонника «русского мира».

Об этом заявил в эфире телемарафона.

«Вчера было задержание одного не очень здравого мужчины, который собирался вступать в войска «Л/ДНР», как только они «сюда зайдут». Нашли его через анонимный Telegram-канал», сказал он.

Ким добавил, что перед тем как нанять людей русские утверждают, что все анонимно и безопасно, однако на деле это не так.

«Вы давайте нам данные, вам ничего не будет». Будет. Парень сейчас поедет на 9 лет в тюрьму», - отметил он.

По словам губернатора, Служба безопасности Украины почти каждый день обнаруживает наводчиков в Николаевской области.

Напомним, как Ким заявил, что закрыть Николаев для поиска коллаборантов могут уже через неделю - два.