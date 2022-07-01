Оккупанты назначили «главного железнодорожника Херсонщины» - ему уже сообщили о подозрении в госизмене

Так называемому директору «унитарного предприятия «Херсонская железная дорога» поставлено в известность о подозрении в коллаборационизме.

Об этом сообщил Офис генпрокурора в среду, 20 июля.

Указано, что подозреваемый гражданин Украины после полномасштабного вторжения войск России на территорию Украины и захвата Херсонщины вступил в преступный сговор с захватчиками.

«Он добровольно согласился на должность директора «унитарного предприятия «Херсонская железная дорога». Кроме того, подозреваемый принимает меры по привлечению местных жителей к работе в незаконно созданном предприятии», - говорится в сообщении.

Мужчине заочно сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности (ч.5 ст.111-1 УК Украины). Досудебное расследование осуществляется управлением СБУ в Херсонской области.

Речь идет о жителе Херсона Олеге Мельнике - экс-начальнике Херсонского МРЭО (сейчас - Сервисный центр).