США включили россию в страны, поддерживающие торговлю людьми

Власти США внесла рф в список стран, которые проводят «политику или практику» торговли людьми, принудительного труда или чьи силовики используют детей в качестве солдат.

Об этом в среду, 20 июля, сообщает Reuters.

Отмечается, что это следует из ежегодного доклада Госдепартамента США о торговле людьми. В документе впервые, согласно мандату Конгресса от 2019 года, появился раздел «Торговля людьми, спонсируемая государством».

россия часто фигурирует в докладе в связи с ее вторжением в Украину и тем, что в документе названы «фактором риска» из-за того, что миллионы украинских беженцев, выехавших в россию добровольно или принудительно, рискуют стать жертвами торговли людьми.