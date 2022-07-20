В порты Сирии зашли российские суда с похищенным украинским зерном

Российские суда из 54 тыс. тонн украденного в Украине зерна вошли в порты Сирии. Оккупанты планируют вывозить зерно на Ближний Восток и в Северную Африку.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

По данным разведки, российские оккупанты продолжают незаконный вывоз зерна из Украины.

«Русские сухогрузы Матрос Кошка и Матрос Пожинич с похищенной украинской сельскохозяйственной продукцией (зерно общей массой 54 тыс. тонн) 13 июля планировали мероприятие в порт Бейрут (Ливан). Оператор судов – российская компания Crane Marine Contractor LLC (Астрахань). Впрочем, ливанская власть запретила их разгрузку. В этой связи суда были перенаправлены в Сирию, в порты Латакия и Тартус», - сообщает ГУР.

Отмечается, что россияне из Сирии хотят вывозить украденное украинское зерно грузовиками в другие страны Ближнего Востока и Северной Африки.

В ГУР сообщают, что оккупанты пытаются возобновить работу морского порта в Мариуполе, чтобы вывозить краденый украинский металл.