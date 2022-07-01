Госспецсвязи предупредило украинцев о новой кибератаке

В Украине хакеры начали распространять опасный файл «Доклад0507224.ppt», который содержит изображение-миниатюру с упоминанием ОК «Південь» и приводит к похищению информации при открытии.

Об этом сообщает Госспецсвязи в Telegram.

«Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующая при Госспецсвязи, предупреждает о распространении опасного файла под названием «Доклад0507224.ppt». Файл содержит изображение-миниатюру, на которой упоминается Оперативное командование «Південь», - говорится в сообщении.

Объясняется, что открытие документа приводит к выполнению на компьютере вредоносной программы-стиллера AgentTesla и похищению информации.

Специалисты предполагают, что кибератака направлена ​​на государственные организации Украины.