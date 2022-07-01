В Украине под категорию «олигарх» подпадает 86 человек, их будут проверять

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что сейчас под проверку на соответствие критериям, определенным законом про олигархов, может подпадать около 86 человек. Кто именно – он не озвучил.

Об этом Данилов заявил на совещании, сообщает СНБО.

В совещании приняли участие премьер Денис Шмигаль, первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко, министр юстиции Денис Малюска, министр внутренних дел Денис Монастырский, глава АМКУ Ольга Песчанская, и.о. главы СБУ Василий Малюк, должностные лица Аппарата СНБО Украины.

Закон введен в действие 7 мая этого года.

Решением СНБО от 29 июня, введенным в действие соответствующим указом президента, утверждено положение о реестре лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов), порядок его формирования и ведения.

По результатам совещания дан ряд протокольных поручений Кабинету Министров Украины, Антимонопольного комитета Украины, Службы безопасности Украины и Национального банка Украины.

Как известно, в конце июня Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 29 июня «Об утверждении положения о Реестре олигархов».

В июле Данилов сообщил, что Реестр олигархов готов. После этого Ринат Ахметов отказался от своих телеканалов и СМИ.