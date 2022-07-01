В Одессе задержали супругов из Николаевщины, которые убили и расчленили мужчину

Полиция задержала в Одессе супругов из Первомайского района Николаевщины, подозреваемых в убийстве 43-летнего мужчины.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Подозреваемые – 41-летняя женщина и 40-летний мужчина. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

По данным следствия, в мае 2022 года злоумышленники пришли в гости к знакомому, где в гостях находился еще один человек. Все вместе они употребляли спиртные напитки. Во время отдыха между гостями возникла ссора и потасовка, в ходе которой мужчина избил потерпевшего, а женщина ножом ударила его в грудь. От полученного ранения мужчина скончался на месте. На следующий день злоумышленники, понимая последствия совершенного преступления, расчленили тело убитого и зарыли на территории домовладения, где произошло преступление. В ходе обыска домовладения полиция обнаружила тело потерпевшего и орудие преступления – нож.

19 июля полиция разыскала супругов в городе Одесса и доставила их в Первомайский отдел полиции для проведения необходимых следственных действий. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

В полиции Николаевской области сообщили, что разыскивать убитого начали после того, как 15 июня в Первомайский районный отдел полиции поступило сообщение от местной жительницы об исчезновении ее сына. По словам женщины, в течение нескольких недель мужчина не выходил на связь, и где он может находиться, она не знает. В полиции объяснили, что хозяина дома подозреваемые запугали, угрожая расправой. И чтобы он никому ничего не рассказал, забрали вместе с собой в Одесскую область, где все это время и прятались.