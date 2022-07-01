На Волыни разоблачили преступную «схему» продажи военной амуниции, полученную в качестве гуманитарной помощи

В Волынской области члены благотворительного фонда наладили поставки из стран ЕС гуманитарной помощи для военных нужд. Но вместо того чтобы отправить помощь на фронт, продавали ее.

Об этом сообщает Национальная полиция.

В среду, 19 июля, оперативники УСС разоблачили руководителя одного из отделов благотворительного фонда во время реализации товара за почти 600 000 гривен. За эту сумму женщина пыталась продать 54 бронежилета, 25 комплектов бронеплит и 50 пар военных берцов и так называемые разгрузки.

В ходе санкционированных судом обысков правоохранители изъяли 4800 бронеплит, 2300 плитоносок, 150 пар военной обуви, рулоны ткани, документы, подтверждающие факт получения имущества как гуманитарной помощи, черновые записи.

Общая сумма изъятого военного снаряжения и амуниции составляет более 28 миллионов гривен.

Напомним как в Одессе директора БФ задержали за продажу гуманитарной помощи на полмиллиона гривен.