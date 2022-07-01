Суд приговорил к заключению еще двоих боевиков «ЛНР»

Суд признал виновными еще двух боевиков террористической организации «ЛНР», которые воевали против Украины в составе российских оккупационных войск.

Об этом сообщает СБУ.

Один из осужденных начал «военную карьеру» в сформированных россией незаконных вооруженных формированиях еще в 2015 году. До начала широкомасштабного вторжения он участвовал в столкновениях с ВСУ вблизи линии разграничения. Также организовывал дежурство на блокпостах и ​​полигонах, где тренировались боевики.

Другой пошел воевать, чтобы не сесть в тюрьму за воровство. В свое время он был трижды приговорен к заключению: дважды – за ограбление и один раз – за нанесение тяжких телесных повреждений. Однако, в 2021 году он снова совершил правонарушения, и получил предложение: сесть в тюрьму четвертый раз или подписать контракт «на службу» в рядах «народной милиции лнр».

Боевиков взяли в плен в мае 2022 года в Луганской области.

За посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (части 2 статьи 110 Уголовного Кодекса) и участие в незаконных вооруженных формированиях (части 2 статьи 260 Уголовного Кодекса) фигуранты получили тюремные сроки – 10 и 8 лет лишения свободы.