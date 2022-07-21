С начала войны россия использовала до 60% всех своих ракет

С начала полномасштабного вторжения в Украину россия использовала большую часть всех своих ракет.

Об этом на брифинге 21 июля заявил представитель ГУР Украины Вадим Скибицкий.

По информации военной разведки Украины, больше всего агрессор использовал баллистические ракеты в комплекс «Искандер» - применение этих ракет уже давно не фиксировали.

«Что касается высокоточного вооружения, как заявляет россия, это системы «Искандер», «Калибр», крылатые ракеты воздушного базирования – Х101, Х555. По нашим подсчетам, на сегодняшний день использовано от 55 до 60% тех запасов, которые были до войны», – заявил Вадим Скибицкий.

Из-за международных санкций россия испытывает проблемы при производстве новых ракет. Однако у нее достаточно старых советских запасов.

«Это и крылатые ракеты, те же Х22. Которые, в том числе, применялись уже дважды с территории Беларуси. Другие крылатые ракеты, полный набор реактивных снарядов - «Смерч», «Ураган», БМ-21 «Град», разного рода авиационные бомбы. Все, что осталось от советского союза, а запасы очень велики и подсчитать, сколько там осталось очень сложно», – добавил Вадим Скибицкий.

Также представитель военной разведки Украины сообщил, что заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что «спецоперация» вышла за пределы «ДНР» и «ЛНР» означает, в частности, создание основания для решения статуса временно захваченных территорий на юге Украины.

«Что значит заявление лаврова, которое он сделал, кстати о таких возможностях говорили и другие чиновники России. Она означает одно, сейчас создается основа для того, чтобы решать судьбу или решать статус временно оккупированных территорий нашего государства на юге, это, в первую очередь, Херсонская область и часть Запорожской области», – рассказал Вадим Скибицкий.

Представитель ГУР МО Украины добавил, что в России готовят международное сообщество к тому, что это помощь русскоязычному населению, гражданам, проживающим на временно оккупированных территориях.